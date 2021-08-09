 Визначилась дата наступного бою Ломаченка | Бокс | Champion.com.ua
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Визначилась дата наступного бою Ломаченка

Вчора 22:12 700 0
Стала відома дата наступного бою Василя Ломаченка
Визначилась дата наступного бою Ломаченка
Фото - gettyimages
#Ломаченко, #Лопес

Джерело - sport.ua.

Український боксер Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) точно вийде на ринг 11 грудня в Нью-Йорку.

Про це повідомляє  ESPN.

Бій українця стане головним у програмі TopRank.

Поки не визначений тільки суперник, однак найближче угода з Річардом Коммі. Нещодавно Ломаченко підтвердив, що хотів би провести проміжний бій до ймовірного реваншу з Тео Лопесом.

Лопес тільки у вересні або жовтні повинен провести захист титулу проти Джорджа Камбососа, і якщо американець виграє, то вже в лютому може відбутися реванш з Ломаченком.

До того часу українець хоче залишатися у формі і готовий на бій з Коммі, якого Лопес раніше впевнено переміг нокаутом. 

Раніше повідомлялося, що Ломаченко завершує переговори щодо бою з Коммі.

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