Визначилась дата наступного бою Ломаченка

Стала відома дата наступного бою Василя Ломаченка

Український боксер Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) точно вийде на ринг 11 грудня в Нью-Йорку.

Про це повідомляє ESPN.

Бій українця стане головним у програмі TopRank.

Поки не визначений тільки суперник, однак найближче угода з Річардом Коммі. Нещодавно Ломаченко підтвердив, що хотів би провести проміжний бій до ймовірного реваншу з Тео Лопесом.

Лопес тільки у вересні або жовтні повинен провести захист титулу проти Джорджа Камбососа, і якщо американець виграє, то вже в лютому може відбутися реванш з Ломаченком.

До того часу українець хоче залишатися у формі і готовий на бій з Коммі, якого Лопес раніше впевнено переміг нокаутом.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко завершує переговори щодо бою з Коммі.