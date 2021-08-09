Визначилась дата наступного бою Ломаченка

Джерело - sport.ua.
Український боксер Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) точно вийде на ринг 11 грудня в Нью-Йорку.
Про це повідомляє ESPN.
Бій українця стане головним у програмі TopRank.
Поки не визначений тільки суперник, однак найближче угода з Річардом Коммі. Нещодавно Ломаченко підтвердив, що хотів би провести проміжний бій до ймовірного реваншу з Тео Лопесом.
Лопес тільки у вересні або жовтні повинен провести захист титулу проти Джорджа Камбососа, і якщо американець виграє, то вже в лютому може відбутися реванш з Ломаченком.
До того часу українець хоче залишатися у формі і готовий на бій з Коммі, якого Лопес раніше впевнено переміг нокаутом.
Раніше повідомлялося, що Ломаченко завершує переговори щодо бою з Коммі.