Джошуа: У боксі потрібно вчитися бути ефективним

Джерело - tribuna.com.
Чемпіон WBA, WBO і IBF у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) виділив важливість розвитку у боксі.
Про це розповів сам боксер.
"Те, чого я вчуся в боксі - навички, впевненість, тренуватися тому, як битися.
Це один з ключів. Не можна, щоб тренування йшли в розріз з тим, як ти б'єшся - рух головою, боксувати, бути агресивним.
Але також потрібно вчитися бути ефективним. Доносити удари потрібно ефективно", - сказав Джошуа.
Нагадаємо, бій Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні (Велика Британія) на стадіоні Тоттенгема.