 Джошуа: У боксі потрібно вчитися бути ефективним | Бокс | Champion.com.ua
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Джошуа: У боксі потрібно вчитися бути ефективним

Сьогодні 19:56 182 0
Ентоні Джошуа прокоментував навички у боксі
Джошуа: У боксі потрібно вчитися бути ефективним
Фото - gettyimages
#Джошуа

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBA, WBO і IBF у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) виділив важливість розвитку у боксі.

Про це розповів сам боксер.

"Те, чого я вчуся в боксі - навички, впевненість, тренуватися тому, як битися.

Це один з ключів. Не можна, щоб тренування йшли в розріз з тим, як ти б'єшся - рух головою, боксувати, бути агресивним.

Але також потрібно вчитися бути ефективним. Доносити удари потрібно ефективно", - сказав Джошуа.

Нагадаємо, бій Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні (Велика Британія) на стадіоні Тоттенгема.

Раніше, Бетербієв назвав переможця бою Джошуа - Усик.

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