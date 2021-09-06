Джошуа: У боксі потрібно вчитися бути ефективним

Чемпіон WBA, WBO і IBF у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) виділив важливість розвитку у боксі.

Про це розповів сам боксер.

"Те, чого я вчуся в боксі - навички, впевненість, тренуватися тому, як битися.

Це один з ключів. Не можна, щоб тренування йшли в розріз з тим, як ти б'єшся - рух головою, боксувати, бути агресивним.

Але також потрібно вчитися бути ефективним. Доносити удари потрібно ефективно", - сказав Джошуа.