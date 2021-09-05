Лопес відмовився від реваншу з Ломаченком

Теофімо Лопес прокоментував реванш проти Василя Ломаченка

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) не збирається проводити другий бій з Василем Ломаченком (15-2, 11 КО), попри те, що його батько готовий організувати реванш.

Про це розповів сам боксер.

"Перемога над Ломаченко зробила мене королем легкого дивізіону. Зараз Василь намагається битися з моїми недоїдками, намагається повернутися і очистити своє ім'я. Досить кумедно, що всі вважають, ніби він знову отримає бій зі мною. Я дивлюся тільки вперед, ми вже пройшли цей етап. Тепер ми дивимося в сторону більших і важливих речей на зразок бою з Джошем Тейлором та іншими хлопцями. Реваншу не буде. Якби я програв, то він би взагалі ніколи не дав мені такої можливості . Так чому ж я повинен йому її надавати? Я не буду цього робити", - відзначив Лопес.

Раніше, стала відома дата і місце бою Лопес - Камбосос.