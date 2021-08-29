Холіфілд повідомив про скасування бою за його участі

Боксер звернувся до своїх фанатів, давши багатообіцяючу обіцянку

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Евандер Холіфілд ретельно готувався до повернення в рингу, проте йому так і не вдалося провести бій.

Про це заявив сам боксер.

"Я місяцями старанно тренувався, але схоже, що сталася чергова скасування бою. Це не перешкодить моїй рішучості і планам Бога для мене. Неважливо, з ким я буду битися і хто буде моїм промоутером в майбутньому. Я обіцяю своїм уболівальникам, що хоча б ще раз вийду в ринг, перед тим як назавжди повішу свої рукавички на цвях. Я вдячний своїх фанатам за те, що завжди були поруч, не дивлячись ні на що. Хай береже вас Бог", - зазначив Холіфілд.

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