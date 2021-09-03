Ломаченко може провести бій зі Стівенсоном

Колишній чемпіон напівлегкої ваги Шакур Стівенсон готовий провести захист проти українця Василя Ломаченка, якщо переможе чемпіона WBO у другій напівлегкій вазі Джамелем Геррінга.

Про це заявив сам американський боксер.

"Я провів багато раундів з Ломаченко, коли він готувався до Рігондо. Ми проводили по дванадцять раундів, потім на наступний день ще дванадцять, потім десять, вісім ... Було дуже багато роботи.

Не хочу нічого говорити про Ломаченко, поки він не спуститься в мій дивізіон. Хоча я і не в такому вже й далекому майбутньому, щоб піднятися до нього. Все буде залежати від Ломи. Василь - боєць моїй ваговій категорії, він не легкоатлет. Є ймовірність, що я проведу проти нього захист, коли поб'ю Джамелем", - заявив Стівенсон.