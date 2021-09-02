Усик та Ломаченко опустилися в оновлених рейтингах WBA

WBA представила рейтинг боксерів за серпень

Українські боксери Олександр Усик (18-0, 13 КО) і Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) втратили позиції у рейтингах WBA.

Про це повідомляє пресслужба всесвітньої боксерської організації.

Усик впав на четверте місце з другого, а Ломаченко виявився на третьому рядку після другої позиції.

ТОП-5 боксерів в хевівейті за версією WBA:

Даніель Дюбуа (Велика Британія)

Майкл Хантер (США)

Роберт Хеленіус (Фінляндія)

Олександр Усик (Україна)

Луїс Ортіс (Куба)

Відзначимо, що чемпіоном дивізіону є Ентоні Джошуа.

ТОП-5 боксерів в легкій вазі за версією WBA:

Роландо Ромеро (США)

Мічел Рівера (Домініканська Республіка)

Василь Ломаченко (Україна)

Роман Андрєєв (Росія)

Хорхе Лінарес (Венесуела)

Нагадаємо, Теофімо Лопес є чемпіоном легкої ваги.