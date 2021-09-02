Усик та Ломаченко опустилися в оновлених рейтингах WBA

Джерело - isport.ua.
Українські боксери Олександр Усик (18-0, 13 КО) і Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) втратили позиції у рейтингах WBA.
Про це повідомляє пресслужба всесвітньої боксерської організації.
Усик впав на четверте місце з другого, а Ломаченко виявився на третьому рядку після другої позиції.
ТОП-5 боксерів в хевівейті за версією WBA:
Даніель Дюбуа (Велика Британія)
Майкл Хантер (США)
Роберт Хеленіус (Фінляндія)
Олександр Усик (Україна)
Луїс Ортіс (Куба)
Відзначимо, що чемпіоном дивізіону є Ентоні Джошуа.
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ТОП-5 боксерів в легкій вазі за версією WBA:
Роландо Ромеро (США)
Мічел Рівера (Домініканська Республіка)
Василь Ломаченко (Україна)
Роман Андрєєв (Росія)
Хорхе Лінарес (Венесуела)
Нагадаємо, Теофімо Лопес є чемпіоном легкої ваги.