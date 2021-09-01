Вальдес провалив допінг-тест

Поєдинок проти Консейсао знаходиться під загрозою зриву

Чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBC Оскар Вальдес (29-0, 23 КО) провалив допінг-тест.

Про це повідомляє ESPN.

Його проба А, взята VADA в рамках WBC Clean Boxing Program, дала позитивний результат. У крові мексиканця виявили фентермін - стимулятор нервової системи, який за своєю дією схожий на метамфетамін. Ця речовина прискорює серцевий ритм, підвищує енергію, витривалість, полегшує дихання і дозволяє максимально викладатися на тренуваннях.

У п'ятницю, 10 вересня, Вальдес повинен був провести бій з бразильцем Робсоном Консейсао, тепер поєдинок знаходиться під загрозою зриву.

У середу, 1 вересня, WBC поспілкується за допомогою відеозв'язку з адвокатом боксера Петом Інгліш, офіційними особами з Top Rank і Атлетичної комісії. Після цього буде прийнято рішення про поєдинок між Вальдесом і Консейсао.

Раніше, Вудлі викликав Джейка Пола на реванш.