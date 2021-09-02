Торги по бою Кроуфорд - Портер перенесені

Торги будуть проведені 14 вересня

Джерело - Чемпіон.

Всесвітня боксерська організація (WBO) призначила нову дату промоутерських торгів поєдинку між чемпіоном WBO в напівсередній вазі Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 КО) і колишнім чемпіоном Шоном Портером (31-3-1, 17 КО).

Про це повідомляє пресслужба організації.

Торги щодо бою повинні були відбутися в четвер, 2 вересня, але команди боксерів перенесли їх.

Таким чином, торги будуть проведені 14 вересня.

В останньому бою в листопаді минулого року Кроуфорд нокаутував британця Келлі Брук. Портер останній раз виходив на ринг у серпні минулого року і одноголосним рішенням суддів Шон переміг німця Себастьяна Формелло.