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WBO призначила бій Кроуфорд - Портер

Сьогодні 16:56 198 0
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WBO призначила бій Кроуфорд - Портер
#Портер, #Кроуфорд

Джерело - Boxing Scene.

Всесвітня боксерська організація (WBO) призначила бій чемпіона світу за версією WBO в напівсередній вазі Теренса Кроуфорда (37-0, 28 КО) проти колишнього чемпіона світу WBC в напівсередній вазі Шона Портера (31-3-1, 17 KO).

Про це заявив голова комітету WBO Луїса Батіста Салас.

"Доводимо до вашого відома, що у сторін тут є 30 днів на те, щоб обговорити і досягти угоди про поєдинок WBO в напівсередній вазі.

Якщо домовленість не буде досягнута в терміни, зазначені в офіційному документі, будуть призначені торги відповідно до регламенту WBO для проведення змагань за першість світу", - зазначив Салас.

В останньому бою в листопаді минулого року Кроуфорд нокаутував британця Келлі Брук. Портер останній раз виходив на ринг у серпні минулого року і одноголосним рішенням суддів Шон переміг німця Себастьяна Формелло.

Нагадаємо, переможця бою Джошуа - Усик змусять битися з Джойсом.

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