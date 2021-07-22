WBO призначила бій Кроуфорд - Портер

Всесвітня боксерська організація (WBO) призначила бій чемпіона світу за версією WBO в напівсередній вазі Теренса Кроуфорда (37-0, 28 КО) проти колишнього чемпіона світу WBC в напівсередній вазі Шона Портера (31-3-1, 17 KO).

Про це заявив голова комітету WBO Луїса Батіста Салас.

"Доводимо до вашого відома, що у сторін тут є 30 днів на те, щоб обговорити і досягти угоди про поєдинок WBO в напівсередній вазі.

Якщо домовленість не буде досягнута в терміни, зазначені в офіційному документі, будуть призначені торги відповідно до регламенту WBO для проведення змагань за першість світу", - зазначив Салас.