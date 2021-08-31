Вудлі викликав Джейка Пола на реванш

Колишній чемпіон UFC у напівсередній вазі Тайрон Вудлі готовий виконати вимогу блогера Джейка Пола, щоб отримати реванш.

Про це заявив сам Вудлі.

"Пол сказав, що якщо я зроблю татуювання, то він дасть мені реванш. Джейк сам запропонував це, так що я погодився, адже хочу отримати другий поєдинок.

Я написав тату-майстру Пола, але відповіді я так і не дочекався. Я впевнений, що Джейк намагається зіскочити з цього, адже він боягуз. Я кидаю тобі виклик, боягуз", - зазначив Вудлі.