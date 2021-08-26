Бій Сіренко - Устінов перенесли на іншу дату

На кону буде стояти чемпіонський титул за версією WBC Asia

Джерело - Чемпіон.

Український суперважковаговик Владислав Сіренко проведе поєдинок проти росіянина Олександра Устинова не 4 вересня.

Про це повідомляє пресслужба B1 Boxing.

Спочатку бій повинен був пройти 4 вересня в болгарському місті Варна, однак промоутерська компанія B1 Boxing перенесла зустріч на 18 вересня.

Також організатори поєдинку змінили місце проведення вечора боксу - івент відбудеться в Пловдиві.

Нагадаємо, на кону стоятиме титул чемпіона за версією WBC Asia, яким володіє Сіренко.

У своєму останньому поєдинку українець технічним нокаутом переміг француза Невфеля Вата. Устинов, в свою чергу, останній раз боксував в березні цього року, коли звів внічию бій проти американця Террела Вудса.