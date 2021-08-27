Гірн: Не думаю, що бій Вайлдер - Ф'юрі відбудеться 9 жовтня

Бій між Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Вайлдером не відбудеться 9 жовтня.

Про це заявив промоутер чемпіона WBO, WBA і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа Едді Гірн.

"Знаю, що їх бій призначений на 9 жовтня. Але якщо чесно, я не думаю, що вони вийдуть в ринг в цей день. Минулого разу я теж говорив, що вони не зможуть провести поєдинок, і що в результаті? Бій не відбувся.

У них всього шість тижнів. Зараз мені нецікаво говорити про цей поєдинок, у нас є справи, про які потрібно подбати", - зазначив Гірн.