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Гірн: Не думаю, що бій Вайлдер - Ф'юрі відбудеться 9 жовтня

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Гірн: Не думаю, що бій Вайлдер - Ф'юрі відбудеться 9 жовтня
#Гірн, #Ф'юрі, #Вайлдер

Джерело - Boxing News 24.

Бій між Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Вайлдером не відбудеться 9 жовтня.

Про це заявив промоутер чемпіона WBO, WBA і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа Едді Гірн.

"Знаю, що їх бій призначений на 9 жовтня. Але якщо чесно, я не думаю, що вони вийдуть в ринг в цей день. Минулого разу я теж говорив, що вони не зможуть провести поєдинок, і що в результаті? Бій не відбувся.

У них всього шість тижнів. Зараз мені нецікаво говорити про цей поєдинок, у нас є справи, про які потрібно подбати", - зазначив Гірн.

Спочатку бій повинен був відбутися в кінці липня, але його довелося відкласти через те, що Тайсон заразився коронавірусом.

Нагадаємо, батько Циганського короля Джон Ф'юрі хотів зняти сина з поєдинку через проблеми зі здоров'ям новонародженої дочки Тайсона Афіни.

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