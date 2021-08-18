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Ф'юрі може скасувати бій з Вайлдером

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Хвороба дитини може стати причиною скасування третього бою британця
Ф'юрі може скасувати бій з Вайлдером
#Ф'юрі, #Вайлдер

Джерело - Manchester Evening News.

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) на початку серпня вшосте став батьком, проте у його новонародженої доньки виявили проблеми зі здоров'ям і підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Про це повідомляє батько Ф'юрі Джон.

"Я батько Тайсона, він зараз знаходиться біля своєї дружини і новонародженої дочки. Якщо ситуація не зміниться і проблеми не зникнуть, то ми скасуємо бій. Я особисто це зроблю.

Ми хочемо битися з Вайлдером, але це всього лише боксерський бій", - зазначив Ф'юрі-старшого.

Третій бій між Ф'юрі і Вайлдером намічений на 9 жовтня.

Раніше, Ф'юрі залишається лідером рейтингу суперважковаговиків.

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