Ф'юрі може скасувати бій з Вайлдером

Хвороба дитини може стати причиною скасування третього бою британця

Джерело - Manchester Evening News.

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) на початку серпня вшосте став батьком, проте у його новонародженої доньки виявили проблеми зі здоров'ям і підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Про це повідомляє батько Ф'юрі Джон.

"Я батько Тайсона, він зараз знаходиться біля своєї дружини і новонародженої дочки. Якщо ситуація не зміниться і проблеми не зникнуть, то ми скасуємо бій. Я особисто це зроблю. Ми хочемо битися з Вайлдером, але це всього лише боксерський бій", - зазначив Ф'юрі-старшого.

Третій бій між Ф'юрі і Вайлдером намічений на 9 жовтня.

Раніше, Ф'юрі залишається лідером рейтингу суперважковаговиків.