Дерев'янченкоза буде битися за статус обов'язкового претендента на титул WBC

Дерев'янченкоза проведе бій за статус обов'язкового претендента на титул WBC

Президент WBC Маурісіо Сулейман призначив елімінатор в середній вазі між мексиканцем Хайме Мунгуйя і українцем Сергієм Дерев'янченком.

Про це повідомляє ESPN.

Переможець бою-елімінатора стане обов'язковим претендентом на чемпіонський титул, яким володіє Джермалл Чарло.

Якщо до 17 вересня боксери не домовляться про поєдинок, Мунгуйя буде вести переговори про бій з Габріелем Росадо.

Нагадаємо, що останніх чотирьох боях Дерев’янченко тричі виборював титул чемпіона і кожен раз поступався Деніелу Джейкобсу, Геннадію Головкіну і Джермаллу Чарло.

Раніше, на шоу за участю Дерев'янченка організатори заробили мільйони доларів.