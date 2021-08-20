Дерев'янченкоза буде битися за статус обов'язкового претендента на титул WBC

Джерело - sport.ua.
Президент WBC Маурісіо Сулейман призначив елімінатор в середній вазі між мексиканцем Хайме Мунгуйя і українцем Сергієм Дерев'янченком.
Про це повідомляє ESPN.
Переможець бою-елімінатора стане обов'язковим претендентом на чемпіонський титул, яким володіє Джермалл Чарло.
Якщо до 17 вересня боксери не домовляться про поєдинок, Мунгуйя буде вести переговори про бій з Габріелем Росадо.
Нагадаємо, що останніх чотирьох боях Дерев’янченко тричі виборював титул чемпіона і кожен раз поступався Деніелу Джейкобсу, Геннадію Головкіну і Джермаллу Чарло.
Раніше, на шоу за участю Дерев'янченка організатори заробили мільйони доларів.