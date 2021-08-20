Редкач спрогнозував реванш Ломаченко - Лопес

Чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) нокаутом виграє реванш в українця Василя Ломаченка (15-2, 11 КО).

Про це розповів український боксер Іван Редкач.

"Я завжди Васю розцінював як хорошого, крутого бійця, але він змінився. Він став якимось зоряним воїном, але так не можна. Тоді Лопес і показав йому його місце. Він півтора року, як якась ексдівчина просив реваншу. Йому потрібно забути про це, йти далі. Прийде час - вийдеш на того Лопеса і поб'єш. Зараз цього бою не відбутися.

У реванші я б поставив гроші на нокаут від Лопеса. Він сильний, упевнений, вже переміг. Він би просто його добив", - сказав Редкач.