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Девіс назвав причину падіння свого літака

Сьогодні 14:24 258 0
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Девіс назвав причину падіння свого літака
Фото Getty Images
#Девіс

Джерело - Boxing Scene.

Регулярний чемпіон WBA в першій напівсередній вазі Джервонта Девіс (25-0, 24 KO) врятувався під час падіння літака завдяки майстерності пілота.

Про це заявив сам боксер.

"Пілот не винен у падінні літака. Він, напевно, відчув гідравліку, коли літак йшов на зліт. Літак піднявся в повітря, але пілот поспішив його зупинити. Тоді літак впав.

Пілот все зробив добре, адже ми могли розбитися", - зазначив Девіс.

Раніше повідомлялося, що Джервонта Девіс позбудеться двох титулів WBA.

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