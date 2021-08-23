Девіс назвав причину падіння свого літака

Джерело - Boxing Scene.
Регулярний чемпіон WBA в першій напівсередній вазі Джервонта Девіс (25-0, 24 KO) врятувався під час падіння літака завдяки майстерності пілота.
Про це заявив сам боксер.
"Пілот не винен у падінні літака. Він, напевно, відчув гідравліку, коли літак йшов на зліт. Літак піднявся в повітря, але пілот поспішив його зупинити. Тоді літак впав.
Пілот все зробив добре, адже ми могли розбитися", - зазначив Девіс.
Раніше повідомлялося, що Джервонта Девіс позбудеться двох титулів WBA.