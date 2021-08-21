Девіса позбавлять двох чемпіонських титулів

Джерело - sportarena.com.
Американський боксер Джервонта Девіс повинен буде відмовитися від двох чемпіонських титулів за версією WBA.
Про це повідомляє Boxing Scene.
Зараз Девісу належать пояса WBA (Regular) в легкому і першій напівсередній вазі, а також пояс WBA (Super) у другій напівлегкій вазі.
Згідно із заявою голови комітету Всесвітньої боксерської асоціації Карлоса Чавеса, Джервонта повинен визначитися з дивізіоном, в якому продовжить виступи, і звільнити два інших титулу до 27 серпня.
У своєму останньому бою Девіс (25-0, 24 KO) достроково переміг Маріо Барріоса, завоювавши чемпіонський пояс в першій напівсередній вазі.
Нагадаємо, бій Девіс - Діас може відбутися в жовтні.