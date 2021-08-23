 Пакьяо прокоментував свою поразку від Угаса | Бокс | Champion.com.ua
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Пакьяо прокоментував свою поразку від Угаса

Сьогодні 15:10 392 0
Філіппінець звернувся до вболівальників
Пакьяо прокоментував свою поразку від Угаса
Фото Getty Images
#Пакьяо, #Угас

Джерело - Чемпіон.

Легендарний боксер Менні Пакьяо вдячний вболівальникам за підтримку під час поєдинку з володарем титулу WBA Super в напівсередній вазі Йорденісом Угасом.

Про це заявив сам філіппінець.

"Мені хочеться подякувати Богові за те, що дав мені сили битися. Я вдячний своїй сім'ї за те, що завжди була поруч зі мною. Я хочу привітати Угаса і його команду. Не дивлячись на те, що я сподівався на інший результат, я бажаю йому всього найкращого.

Спасибі фанатами з усього світу, які дивилися бій. Я вдячний кожному філіппінцю, який коли-небудь мене підтримував. Я з великою гордістю представляю свою країну. Вибачте, що не зміг подарувати вам перемогу, але я зробив все, що було в моїх силах. Дякую вам від щирого серця. Нехай всіх вас Господь береже", - зазначив Пакьяо.

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Допис, поширений Manny Pacquiao (@mannypacquiao)

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