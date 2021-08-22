 Пакьяо програв Угасу у титульному бою | Бокс | Champion.com.ua
Пакьяо програв Угасу у титульному бою
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Пакьяо програв Угасу у титульному бою

Сьогодні 08:09 1548 0
Поєдинок тривав всі 12 раундів
Пакьяо програв Угасу у титульному бою
#Пакьяо, #Угас

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в восьми дивізіонах філіппінець Менні Пакьяо (62-7-2, 39 КО) в поєдинку за титул чемпіона світу за версією WBA Super у напівсередній вазі поступився кубинцю Йорденісу Угасу (26-4, 12 КО), який раніше також володів цим поясу.

Бій відбувся в Лас-Вегасі (США) на арені T-Mobile і тривав всі 12 раундів.

За їх підсумками перемогу судді віддали Угасу - 115-113, 116-112, 116-112.

Нагадаємо, що спочатку Пакьяо повинен був зустрітися з Ерролом Спенсом, але американець був змушений знятися з поєдинку через травму ока. Пізніше він переніс операцію.

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