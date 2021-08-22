 Пакьяо - Угас: статистика ударів | Бокс | Champion.com.ua
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Пакьяо - Угас: статистика ударів

Сьогодні 13:39 214 0
Кубинець завдав набагато менше ударів, проте був точнішим суперника
Пакьяо - Угас: статистика ударів
Фото Getty Images
#Пакьяо, #Угас

Джерело - Чемпіон.

В ніч з 21 на 22 серпня на арені T-Mobile Arena у Лас-Вегасі (штат Невада, США) чемпіон світу в напівсередній вазі за версією WBA Йорденіс Угас (27-4, 12 КО) переміг іменитого філіппінця Менні Пакьяо (62-8-2, 39 КО), хоча наніс меншу кількість ударів, ніж суперник.

Про це повідомляє CompuBox.

Кубинський боксер здобув перемогу одноголосним рішенням суддів - 115-113 і двічі 116-112.

Пакьяо завдав супернику набагато більше ударів - 815, з яких тільки 130 потрапили в ціль (16%). Згас ж викинув в два рази менше ударів - 405, але був набагато точніше - 151 (37,3%).

Якщо говорити про силові удари, але Пакьяо з 340 викинутих ударів потрапив лише 88 раз (25,9%), а ось 101 удар згас з 171-го досяг своєї мети (59,1%). Кубинець був точнішим і в джебах - він потрапив 50 разів, а Пакьяо - 42.

Статистика ударів поєдинку Пакьяо - Угас:

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