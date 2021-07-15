Бій Девіс - Діас може відбутися в жовтні

Джерело - isport.ua.
Чемпіон WBA в легкій вазі і регулярний чемпіон WBA в першій напівсередній Джервонта Девіс (25-0, 24 KO) і тимчасовий чемпіон WBC в легкій вазі Джозеф Діас (32-1-1, 15 KO) можуть провести поєдинок.
Про це повідомляє Boxingnews24.
Девіс вважає Діаса гідним суперником і хоче повернутися на ринг цієї осені.
Бій може відбутися в жовтні в рамках PPV.
У своєму останньому бою Джервонта нокаутував Маріо Барріоса, завоювавши титул в третій ваговій категорії. Діас минулого тижня став тимчасовим чемпіоном WBC в легкій вазі, здолавши Хав'єра Фортуну.
Раніше, К2 змінило місце проведення свого боксерського шоу.