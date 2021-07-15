Бій Девіс - Діас може відбутися в жовтні

Джервонта зацікавлений в поєдинку зі співвітчизником

Чемпіон WBA в легкій вазі і регулярний чемпіон WBA в першій напівсередній Джервонта Девіс (25-0, 24 KO) і тимчасовий чемпіон WBC в легкій вазі Джозеф Діас (32-1-1, 15 KO) можуть провести поєдинок.

Про це повідомляє Boxingnews24.

Девіс вважає Діаса гідним суперником і хоче повернутися на ринг цієї осені.

Бій може відбутися в жовтні в рамках PPV.

У своєму останньому бою Джервонта нокаутував Маріо Барріоса, завоювавши титул в третій ваговій категорії. Діас минулого тижня став тимчасовим чемпіоном WBC в легкій вазі, здолавши Хав'єра Фортуну.

Раніше, К2 змінило місце проведення свого боксерського шоу.