Бій Канело - Плант офіційно затверджений

Переможець стане абсолютним чемпіоном в суперсередній вазі

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперсередній вазі між Саулем Альваресом і Калеб Плантом офіційно підтверджений.

Про це повідомляє РВС.

Поєдинок відбудеться 6 листопада з прямою трансляцією на телеканалі FOX.

Очікується, що бій Альвареса і Планта відбудеться в Лас-Вегасі на арені MGM Grand.

Канело (56-1-2, 38 KO) утримує чемпіонські пояси WBA, WBC і WBO в суперсередній вазі, які він завоював в боях з Каллум Смітом і Біллі Джо Сондерсом.

Плант (21-0, 12 KO) виграв пояс IBF, перемігши Хосе Ускатегі в січні 2019 року. З того моменту американець провів три титульні захисти.