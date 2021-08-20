Стала відома дата проведення бою Альварес - Плант

Боксери вийдуть в ринг в листопаді

Чемпіон світу в суперсередній вазі за версіями WBA, WBC і WBO Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) і володар титулу IBF Калеб Плант (21-0, 12 КO) шостого листопада на арені MGM Grand в Лас-Вегасі проведуть об'єднавчий бій.

Про це повідомляє The Ring.

Нагадаємо, сторони зуміли узгодити всі умови бою з другого разу. Спочатку поєдинок повинен був відбутися 18 вересня, але угода зірвалася.

В останньому бою в травні цього року Канело здолав Біллі Джо Сондерса і отримав його пояс WBO. Плант ж в останній раз виходив у ринг в січні 2021 року, коли переміг Калеба Труакса одноголосним рішенням суддів.