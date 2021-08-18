Хей оцінив шанси Усика в бою проти Джошуа

Британець не вірить в українського боксера

Джерело - iFL TV.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкому дивізіоні Ентоні Джошуа не матиме проблем з Олександром Усиком, тільки якщо не буде затягувати поєдинок в пізні раунди.

Про це заявив колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Девід Хей.

"Сумніваюся, що Усик зможе створити проблеми Джошуа. Якщо Джошуа вирішить провести боксерський поєдинок, просто працюючи джебом і набираючи очки, то тоді у нього виникнуть проблеми. Але він не настільки дурний, щоб це робити. Джошуа буде використовувати свій прекрасний джеб, перевагу в зрості, розмах рук, габаритах, вазі і ударної потужності. У комплексі Джошуа краще і сильніше Усика. Це буде дуже нищівно.

Джошуа потраплятиме по Усіку серіями. Може бути, Ентоні і не буде доносити ці двієчки, але він зустріне Усика лівим кросом або джебом і або упустить його, або відправить в нокаут", - сказав Хей.

Нагадаємо, Усик і Джошуа проведуть бій 25 вересня в Лондоні (Велика Британія) на стадіоні Тоттенгема.