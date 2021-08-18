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Пакьяо і Угас прибули на бій у Лас-Вегас

Сьогодні 17:25 235 0
Поєдинок відбудеться в ніч з 21 на 22 серпня
Пакьяо і Угас прибули на бій у Лас-Вегас
#Пакьяо, #Угас

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в восьми дивізіонах Менні Пакьяо (62-7-2, 39 КО) і володар титулу WBA в напівсередній вазі Йорденіс Угас (26-4, 12 КО) прибутку в Лас-Вегас (штат Невада, США).

Про це повідомляє pbconfox.

Саме в цьому американському місті в ніч з 21 на 22 серпня боксери проведуть поєдинок.

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Допис, поширений PBC on FOX (@pbconfox)

Варто відзначити, що спочатку Пакьяо повинен був зустрітися з Ерролом Спенсом, але американець був змушений знятися з поєдинку через травму ока. Пізніше він переніс операцію.

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