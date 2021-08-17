Ф'юрі залишається лідером рейтингу суперважковаговиків, Усик - в ТОП-10

Джерело - isport.ua.
В оновленому рейтингу боксерів у суперважкій вазі чемпіоном залишається Тайсон Ф'юрі.
Про це повідомляє The Ring.
Ентоні Джошуа займає перший рядок рейтингу.
У рейтингу також присутній українець Олександр Усик, який замикає десятку найсильніших. Втім, 25 вересня 34-річний український боксер може піднятися в рейтингу, якщо успішно проведе поєдинок проти Джошуа.
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Рейтинг суперважковаговиків за версією The Ring:
Чемпіон: Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)
1. Ентоні Джошуа (Велика Британія)
2. Деонтей Уайлдер (США)
3. Ділліан Уайт (Велика Британія)
4. Джозеф Паркер (Нова Зеландія)
5. Енді Руїс (США)
6. Луїс Ортіс (Куба)
7. Майкл Хантер (США)
8. Оскар Рівас (Колумбія)
9. Джо Джойс (Велика Британія)
10. Олександр Усик (Україна)
Нагадаємо, бій Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні (Велика Британія) на стадіоні Тоттенгема.