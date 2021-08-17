Гарсія озвучив терміни повернення на ринг

Наступний поєдинок американця може відбутися в Лос-Анджелесі

Американський боксер Раян Гарсія хоче провести наступний бій у середині осені в Лос-Анджелесі.

Про це зазначив сам боксер.

"Готовий до повернення на ринг. Хочеться закінчити рік так само як його і почав. Лос-Анджелес, я повернуся в жовтні", - зазначив Гарсія.

Нагадаємо, спочатку Раян повинен був зустрітися з Хав'єром Фортуною. Сутичку планували провести 9 липня, однак за кілька місяців до поєдинку Гарсія відмовився виходити на ринг через проблеми зі здоров'ям.

У своєму останньому бою, який відбувся в січні цього року, Гарсія нокаутував британця Люка Кемпбелла.

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