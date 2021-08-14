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Берінчик свій наступний бій може провести за межами України

Сьогодні 16:39 32 0
Українець скоро отримає титульний поєдинок
Берінчик свій наступний бій може провести за межами України
#Берінчик, #Красюк

Джерело - SecondsOut.

Український боксер Денис Берінчик скоро отримає право провести чемпіонський бій в легкій вазі.

Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк.

"Денис Берінчик - срібний призер Олімпіади в Лондоні. Його виходи в ринг вже стали легендарними в Україні. Люди приходять дивитися не тільки його бої, але перформанси під час виходу в ринг.

Зараз Берінчик займає третє місце в рейтингу WBO, попереду нього Джордж Камбосос і Василь Ломаченко. Зараз в легкій вазі спостерігається невеликий застій, як тільки Теофімо Лопес проведе обов'язковий захист титулу IBF з Камбососом, перед Берінчиком залишиться одна людина - Ломаченко. Я вірю, що рано чи пізно він стане обов'язковим претендентом і отримає шанс побитися за чемпіонський титул.

Я думаю, що Берінчик поб'ється за межами України. Я планую влаштувати йому бій протягом наступних шести місяців, який відбудеться в іншій країні", - сказав Красюк.

Раніше, промоутер назвав можливу дату реваншу Ломаченка з Лопесом.

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