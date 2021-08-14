Берінчик свій наступний бій може провести за межами України

Український боксер Денис Берінчик скоро отримає право провести чемпіонський бій в легкій вазі.

Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк.

"Денис Берінчик - срібний призер Олімпіади в Лондоні. Його виходи в ринг вже стали легендарними в Україні. Люди приходять дивитися не тільки його бої, але перформанси під час виходу в ринг.

Зараз Берінчик займає третє місце в рейтингу WBO, попереду нього Джордж Камбосос і Василь Ломаченко. Зараз в легкій вазі спостерігається невеликий застій, як тільки Теофімо Лопес проведе обов'язковий захист титулу IBF з Камбососом, перед Берінчиком залишиться одна людина - Ломаченко. Я вірю, що рано чи пізно він стане обов'язковим претендентом і отримає шанс побитися за чемпіонський титул.

Я думаю, що Берінчик поб'ється за межами України. Я планую влаштувати йому бій протягом наступних шести місяців, який відбудеться в іншій країні", - сказав Красюк.