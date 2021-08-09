Поєдинок українця має відбутися на початку грудня в Нью-Йорку

Український боксер легкої ваги Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) закінчує переговори щодо поєдинку з ексчемпіоном світу і колишнім суперником Теофімо Лопеса ганцем Річардом Коммі (30-3, 27 КО).

Про це повідомляє ESPN.

Бій Ломаченко - Ком повинен відбутися 11 грудня на арені Madison Square Garden в Нью-Йорку (США) після вручення премії Хейсман Трофі найкращим студентським футболістам.

Для Ломаченко це буде третій виступ на вечорі вручення Хейсман Трофі - в 2007 році він бився з Гільєрме Рігондо, а через рік проти Хосе Педрас.

Повідомляється, що Ломаченко очікував реванш з Теофімо Лопесом, але той, ймовірно, проведе перенесений захист титулу проти Джорджа Камбососа.

Поєдинок Ломаченко - Коммі очолить вечір боксу промоутерської компанії Top Rank на телеканалі ESPN.

В андеркарді очікується поєдинок висхідної зірки компанії Едгара Берланги. Його можливий суперник поки не оголошується.

Раніше, визначився потенційний суперник Ломаченка.