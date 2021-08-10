Гірн: Усик - наймайстерніший суперник Джошуа

Український суперважковаговик Олександр Усик (18-0, 13 КО) стане наймайстернішим суперником для володаря поясів WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

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"Однозначно Усик - наймайстерніший суперник Джошуа. Чи найнебезпечніший? Можливо, ні. Власне кажучи, я протягом 20 хвилин розбирав тактику цього бою в офісі з Тоні Белью, і він провів неймовірний аналіз.

Мені подобаються такі бої для Джошуа, оскільки в них Ей Джей може показати людям, наскільки він хороший. Я вірю, що Джошуа - найкращий суперважковаговик світу ", - сказав Гірн.