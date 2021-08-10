 Гірн: Усик - наймайстерніший суперник Джошуа | Бокс | Champion.com.ua
Українського дзюдоїста вбили у в’язниці ДНР
Сьогодні 09:09 5943 1
Українські спортсмени здобули 10 медалей у Токіо, представляючи інші країни
Сьогодні 17:19 1606 3
Шахтар та бельгійські клуби: історія протистоянь
Сьогодні 14:00 1223
Спорт не поза політикою. Згадуємо про вчинок грузинського спортсмена на Олімпіаді-2016
Сьогодні 13:15 2151 3
Брага та Варламов залишать УХЛ
Сьогодні 12:40 562
Міський голова Дніпра заступився за Магучіх, яка обіймалася з росіянкою
Сьогодні 11:09 1791 1
Шахтар прийме Генк, Мідтьюлланн зіграє з ПСВ. Матчі кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:25 810
Ліга чемпіонів. Бенфіка - Спартак: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 09:01 537
Ліга чемпіонів. Шахтар - Генк: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 08:53 2300
Циганик: Цікаво було б побачити у збірній України Маркевича
Сьогодні 08:08 947 1
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Українські спортсмени здобули 10 медалей у Токіо, представляючи інші країни
Українські спортсмени здобули 10 медалей у Токіо, представляючи інші країни Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:19 1596 3
Спорт не поза політикою. Згадуємо про вчинок грузинського спортсмена на Олімпіаді-2016
Спорт не поза політикою. Згадуємо про вчинок грузинського спортсмена на Олімпіаді-2016 Андрій Дунець
Сьогодні 13:15 2144 3
Дівчина дня. Журналістка Лідса вражає своїми формами
Дівчина дня. Журналістка Лідса вражає своїми формами Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:00 1205
Чому вони продовжуть дружбу з агресором? Укранцям навмисно хотіли зіпсувати допінг-проби перед Олімпіадою в Сочі
Чому вони продовжуть дружбу з агресором? Укранцям навмисно хотіли зіпсувати допінг-проби перед Олімпіадою в Сочі Valeriy Ruchka
Вчора 22:30 2025
Куток диванного експерта. Пляшка для Марселя та футбол, який знову стає нормальним
Куток диванного експерта. Пляшка для Марселя та футбол, який знову стає нормальним Андрій Дунець
Вчора 20:26 530
Прямі трансляції
Навколо спорту

Гірн: Усик - наймайстерніший суперник Джошуа

Сьогодні 16:44 354 0
Едді Гірн прокоментував бій Джошуа - Усик
Гірн: Усик - наймайстерніший суперник Джошуа
#Усик, #Джошуа

Джерело - tribuna.com.

Український суперважковаговик Олександр Усик (18-0, 13 КО) стане наймайстернішим суперником для володаря поясів WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

Актуально: Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків

"Однозначно Усик - наймайстерніший суперник Джошуа. Чи найнебезпечніший? Можливо, ні. Власне кажучи, я протягом 20 хвилин розбирав тактику цього бою в офісі з Тоні Белью, і він провів неймовірний аналіз.

Мені подобаються такі бої для Джошуа, оскільки в них Ей Джей може показати людям, наскільки він хороший. Я вірю, що Джошуа - найкращий суперважковаговик світу ", - сказав Гірн.

Бій Джошуа - Усик пройде 25 вересня в Лондоні.

Нагадаємо, Анатолій Ломаченко прибув до табору Усика.

Коментарі ()