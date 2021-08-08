Анатолій Ломаченко прибув до табору Усика

Українець зосереджений на бій з Джошуа

Джерело - Чемпіон.

У тренувальний табір боксера Олександра Усика прибув фахівець Анатолій Ломаченко.

Спеціаліст допомагає Усику в тренувальному процесі. Однак невідомо, чи буде Ломаченко-старший повноцінно готувати Олександра до поєдинку з британським чемпіоном Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, бій Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня на арені Тоттенгема.

Раніше повідомлялося, що квитки на бій Джошуа - Усик розкупили за добу.