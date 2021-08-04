Квитки на бій Усик - Джошуа розкупили за 24 години

Поєдинок відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні Тоттенгема

Джерело - Чемпіон.

Квитки на бій між українцем Олександром Усиком (18-0, 13 КО) і чемпіоном світу WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) були розкуплені за 24 години після старту продажу.

Про це повідомляє Matchroom Boxing.

Вартість квитків становила від 40 фунтів (близько 1 500 гривень) до 2 000 фунтів (близько 75 тисяч гривень).

Актуально: Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків

Поєдинок відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні Тоттенгема.