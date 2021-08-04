 Квитки на бій Усик - Джошуа розкупили за 24 години | Бокс | Champion.com.ua
Беленюк здобув першу золоту медаль України на Олімпіаді
Сьогодні 14:42 3967 1
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 5 серпня
Сьогодні 18:02 3589
Українці здобули чотири медалі та інші підсумки змагального дня - 4 серпня
Сьогодні 17:41 721
Токіо-2020. Усі переможці дванадцятого змагального дня - 4 серпня
Сьогодні 17:21 2756
Медальний залік Олімпійських ігор
Сьогодні 16:49 132727 16
Токіо-2020. Розклад та результати Олімпіади на 5 серпня
Сьогодні 16:47 949
І завдяки, і всупереч: нетиповий український футболіст Роман Яремчук
Сьогодні 16:40 2285 3
Токіо-2020. Розклад та результати Олімпіади на 4 серпня
Сьогодні 16:24 7964
Кохан зупинився за крок до медалі Олімпіади
Сьогодні 15:25 1435
Коляденко здобула бронзову медаль на Олімпіаді
Сьогодні 15:09 1463
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Темношкірий політик із хорошим почуттям гумору: 5 фактів про Жана Беленюка
Темношкірий політик із хорошим почуттям гумору: 5 фактів про Жана Беленюка Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:08 374
І завдяки, і всупереч: нетиповий український футболіст Роман Яремчук
І завдяки, і всупереч: нетиповий український футболіст Роман Яремчук Андрій Дунець
Сьогодні 16:40 2285 3
Динамо відвертається від уболівальників, клуб вчергове неприємно вразив менеджментом
Динамо відвертається від уболівальників, клуб вчергове неприємно вразив менеджментом Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:21 1457
Довгоочікуваний Гімн України. Церемонія нагородження Жана Беленюка на Олімпійських іграх
Довгоочікуваний Гімн України. Церемонія нагородження Жана Беленюка на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:14 1014
Пробачте за сльози. Беленюк розплакався після перемоги на Олімпіаді
Пробачте за сльози. Беленюк розплакався після перемоги на Олімпіаді Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:29 1260 5
Відео дня! Переможний гопак Беленюка на Олімпійських іграх
Відео дня! Переможний гопак Беленюка на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:55 6160 3
Іранський боєць переміг ефектним прийомом на останніх секундах поєдинку
Іранський боєць переміг ефектним прийомом на останніх секундах поєдинку Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:42 2078
Бельгійський легкоатлет отримав травму під час стрибка в довжину. Він приземлився обличчям у пісок
Бельгійський легкоатлет отримав травму під час стрибка в довжину. Він приземлився обличчям у пісок Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:14 713
Здійснити мрію: 25 років тому Володимир Кличко став Олімпійським чемпіоном
Здійснити мрію: 25 років тому Володимир Кличко став Олімпійським чемпіоном Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:03 3880
Свавілля в федерації каное України: випадковість чи закономірність системи українського спорту
Свавілля в федерації каное України: випадковість чи закономірність системи українського спорту Андрій Твердохліб
Сьогодні 01:02 4573
Ліга чемпіонів. Алан Патрік виводить Шахтар вперед у грі з Генком
Ліга чемпіонів. Алан Патрік виводить Шахтар вперед у грі з Генком Андрій Твердохліб
Вчора 22:46 1245
Ліга чемпіонів. Шахтар зрівняв рахунок у грі з Генком - пенальті реалізував Тете
Ліга чемпіонів. Шахтар зрівняв рахунок у грі з Генком - пенальті реалізував Тете Андрій Твердохліб
Вчора 22:30 1679
Шахтар пропустив перший гол у новому євросезоні
Шахтар пропустив перший гол у новому євросезоні Андрій Твердохліб
Вчора 22:13 1062
Дикий фейл у чемпіонаті Аргентини: футболіст не влучив у порожні ворота з 5 метрів
Дикий фейл у чемпіонаті Аргентини: футболіст не влучив у порожні ворота з 5 метрів Андрій Твердохліб
Вчора 10:52 1018
Зниклого голову Білоруського дому знайдено мертвим
Зниклого голову Білоруського дому знайдено мертвим Sasha Bulava
Вчора 10:30 1191 2
У Данії футболіст виконав диво-штрафний - м'яч вилетів за межі стадіону
У Данії футболіст виконав диво-штрафний - м'яч вилетів за межі стадіону Андрій Твердохліб
Вчора 10:15 2319
Дівчина дня. Аліса Шмідт - найсексуальніша спортсменка Олімпійськх ігор
Дівчина дня. Аліса Шмідт - найсексуальніша спортсменка Олімпійськх ігор Андрій Твердохліб
Вчора 09:02 6062
12 років тому збірна України виграла домашній чемпіонат Європи
12 років тому збірна України виграла домашній чемпіонат Європи Valeriy Ruchka
02.08.2021 20:11 1980
Перший трансгендер в історії Олімпіади провалив свій виступ
Перший трансгендер в історії Олімпіади провалив свій виступ Valeriy Ruchka
02.08.2021 19:01 1050
Турецька волейболістка втратила кілька зубів у матчі проти Росії
Турецька волейболістка втратила кілька зубів у матчі проти Росії Valeriy Ruchka
02.08.2021 18:38 1331
Прямі трансляції
Навколо спорту

Квитки на бій Усик - Джошуа розкупили за 24 години

Сьогодні 18:13 473 0
Поєдинок відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні Тоттенгема
Квитки на бій Усик - Джошуа розкупили за 24 години
#Усик, #Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Квитки на бій між українцем Олександром Усиком (18-0, 13 КО) і чемпіоном світу WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) були розкуплені за 24 години після старту продажу.

Про це повідомляє Matchroom Boxing.

Вартість квитків становила від 40 фунтів (близько 1 500 гривень) до 2 000 фунтів (близько 75 тисяч гривень).

  АктуальноПідтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків

Поєдинок відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні Тоттенгема.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Matchroom Boxing (@matchroomboxing)

Коментарі ()