Арум: Буду вболівати за Усика в бою з Джошуа

Супертяж Олександр Усик (18-0-0, 13 KO) зустрінеться в чемпіонському поєдинку за титули WBO, IBO, IBF проти британця Ентоні Джошуа (24-1-0, 22 КО).

Актуально: Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків

Глава Top Rank Боб Арум поділився думкою про український боксера.

"Усик мій друг, тому що він друг Василя Ломаченка. Він приголомшливий хлопець, веселий, красномовний і розумний. Це суперечить моїм економічним інтересам, але я буду вболівати за нього в бою з Джошуа. Я просто не можу з собою нічого вдіяти", - сказав Арум.