Джерело - isport.ua.
Британський суперваговик Джо Джойс (13-0, 12 КО) хоче битися з Дереком Чісором (32-11, 23 КО).
Про це розповів сам боксер.
"Якщо Чісора захоче провести наш бій, то я готовий. Я кидав йому виклик, ще коли знаходився на початку професійної кар'єри, але він ніколи не хотів залагодити все на кулаках.
Якщо ж він дійсно хоче зараз вийти в ринг зі мною, то все вийде. Мені хочеться залишатися активним, на мені немає ні подряпини і я знову готовий вийти на ринг", - розповів Джойс.
В останньому поєдинку минулого тижня Джойс достроково переміг Такама. Чісора останній раз виходив на ринг у травні цього року. Тоді він програв ексчемпіонові світу Джозефу Паркеру роздільним рішенням суддів.
Нагадаємо, Джойс кинув виклик переможцю бою Усик - Джошуа.