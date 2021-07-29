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Джойс кинув виклик Чісорі

Сьогодні 21:02 129 0
Джо Джойс прокоментував бій проти Деерка Чісори
Джойс кинув виклик Чісорі
#Джойс

Джерело - isport.ua.

Британський суперваговик Джо Джойс (13-0, 12 КО) хоче битися з Дереком Чісором (32-11, 23 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Якщо Чісора захоче провести наш бій, то я готовий. Я кидав йому виклик, ще коли знаходився на початку професійної кар'єри, але він ніколи не хотів залагодити все на кулаках.

Якщо ж він дійсно хоче зараз вийти в ринг зі мною, то все вийде. Мені хочеться залишатися активним, на мені немає ні подряпини і я знову готовий вийти на ринг", - розповів Джойс.

В останньому поєдинку минулого тижня Джойс достроково переміг Такама. Чісора останній раз виходив на ринг у травні цього року. Тоді він програв ексчемпіонові світу Джозефу Паркеру роздільним рішенням суддів.

Нагадаємо, Джойс кинув виклик переможцю бою Усик - Джошуа.

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