Британський суперваговик Джо Джойс (13-0, 12 КО) хоче битися з Дереком Чісором (32-11, 23 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Якщо Чісора захоче провести наш бій, то я готовий. Я кидав йому виклик, ще коли знаходився на початку професійної кар'єри, але він ніколи не хотів залагодити все на кулаках.

Якщо ж він дійсно хоче зараз вийти в ринг зі мною, то все вийде. Мені хочеться залишатися активним, на мені немає ні подряпини і я знову готовий вийти на ринг", - розповів Джойс.