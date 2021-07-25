Джойс кинув виклик переможцю бою Усик - Джошуа

Британець хоче титульний поєдинок

Джерело - Sky Sports.

Британський суперваговик Джо Джойс після перемоги над Карлосом Такамом хотів би в наступному поєдинку битися з переможцем зустрічі Олександр Усик - Ентоні Джошуа.

Про це заявив сам боксер.

"Мені хочеться роздобути бій з Ей Джеєм або Усиком! Мені більше не потрібні перевірки. Я почав з самого дна і впевнено пробив собі шлях наверх", - зазначив Джойс.

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Нагадаємо, бій Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня на арені Тоттенгема. На кону поєдинку стоятимуть чемпіонські титули WBA, WBO, IBF і IBO, якими володіє Джошуа.