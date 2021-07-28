Воррен хоче організувати бій Джойс - Чісора

Промоутер британського суперваговика Джо Джойса (13-0, 12 КО) Френк Воррен бажав би організувати бій свого підопічного з Дереком Чісором (32-11, 23 КО).

Про це заявив сам промоутер.

"Це було б здорово, чи не так? Чісора завжди виходить битися. Але чи зможе Дерек робити це проти мого хлопця протягом усіх дванадцяти раундів?

Зараз я не бачу того, хто б міг зупинити Джо. Його навіть не ловили і не потрясали. Він просто пропускає удар і робить вигляд: "Що це було?" Немов укус комара. Ніколи не бачив хлопця, якому б так йшло прізвисько Джаггернаут, - заявив Воррен.