Джошуа готовий провести бій з Ф’юрі без титулів

Ентоні Джошуа готовий битися проти Тайсона Ф'юрі

Ентоні Джошуа готовий битися проти Тайсона Ф'юрі, навіть якщо на кону не буде титулів.

Про це розповів сам боксер.

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"Зі свого боку я знаю, що моя команда і промоутери робили все, щоб бій проти Ф'юрі відбувся. Бій без титулів? Про це я і говорю. Ми з ним так чи інакше проведемо поєдинок. Вони всі мої вороги, і Ф'юрі теж. У мене в боксі друзів немає. Просто мої суперники. Мені подобається Володимир Кличко, він крутий. А всі нинішні боксери в моїй вазі - вороги. І зараз мені належить провести серйозний бій проти Усика", - сказав Джошуа.

Раніше, стала відома ціна квитків на бій Джошуа-Усик.