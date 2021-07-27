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Джошуа готовий провести бій з Ф’юрі без титулів

Сьогодні 19:29 455 0
Ентоні Джошуа готовий битися проти Тайсона Ф'юрі
Джошуа готовий провести бій з Ф’юрі без титулів
#Джошуа, #Ф’юрі

Джерело - sport.ua.

Ентоні Джошуа готовий битися проти Тайсона Ф'юрі, навіть якщо на кону не буде титулів.

Про це розповів сам боксер.

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"Зі свого боку я знаю, що моя команда і промоутери робили все, щоб бій проти Ф'юрі відбувся. Бій без титулів? Про це я і говорю. Ми з ним так чи інакше проведемо поєдинок. Вони всі мої вороги, і Ф'юрі теж.

У мене в боксі друзів немає. Просто мої суперники. Мені подобається Володимир Кличко, він крутий. А всі нинішні боксери в моїй вазі - вороги.

І зараз мені належить провести серйозний бій проти Усика", - сказав Джошуа.

Раніше, стала відома ціна квитків на бій Джошуа-Усик.

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