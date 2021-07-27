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Стала відома ціна квитків на бій Джошуа-Усик

Сьогодні 15:50 1662 0
Ціна найдешевшого квитка складає 1800 гривень
Стала відома ціна квитків на бій Джошуа-Усик

Джерело - Чемпiон.

Стали відомі ціни квитків на бій Ентоні Джошуа з Олександром Усиком, який відбудеться в Лондоні 25 вересня на футбольному Тоттенгем Готспур Стедіум.

Читайте також: Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків

Номінальна вартість квитків складає від 40 до 2000 фунтів стерлінгів (не рахуючи 19 відсотків податків). Тобто, придбати квитки можна від 47,60 (найдешевші) до 2 380 (ВІП) фунтів стерлінгів.  Що в перерахунку на гривні складає від 1800 до 89 000 гривень. Зазначимо, що така ж цінова політика була на мегафайті Ентоні Джошуа - Володимир Кличко у квітні 2017 року. Причому найкращі ВІП-квитки в першому ряді при номінальній вартості 2000 фунтів на ринку перепродажів можна було придбати за 60 тисяч фунтів, що складало більше мільйона гривень (!). Тож цінова пропозиція по бою Джошуа-Усик не є унікальною. Також це яскрава ілюстрація того, чому чемпіонські бої Кличка, Усика та Ломаченка не проводяться в Україні - тому що по такій ціні архіважко буде продати НСК Олімпійський,  який за кількістю місць можна порівняти з Тоттенгем Готспур Стедіум.

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