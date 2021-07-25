 Джойс: Бій Джошуа - Усик не триватиме 12 раундів | Бокс | Champion.com.ua
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Джойс: Бій Джошуа - Усик не триватиме 12 раундів

Вчора 23:45 172 0
Раніше Джойс кинув виклик переможцю бою Усик - Джошуа
Джойс: Бій Джошуа - Усик не триватиме 12 раундів
#Джойс, #Усик, #Джошуа

Джерело - Pep Talk UK.

Український важковаговик Олександр Усик (18-0-0, 13 KO) зустрінеться в чемпіонському поєдинку за титули WBO, IBO, IBF проти британця Ентоні Джошуа (24-1-0, 22 КО).

Британський суперваговик Джо Джойс прокоментував майбутній поєдинок.

"Усик сяде на велосипед, буде рухатися на ногах. Я думаю, що вони обидва почнуть досить повільно, а далі не знаю. В кінцевому підсумку Джошуа влучить в Усика важким ударом. Я не бачу, що цей бій триватиме 12 раундів, але нам потрібно буде включити трансляцію і все дізнатися", - заявив боксер.

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"Джошуа може піти вперед, намагаючись швидко нокаутувати Усика. Але я думаю, що йому потрібно бути обережним, щоб не прийти в лють, коли Усик викидатиме свої удари і танцювати навколо нього, намагаючись вкрасти перемогу", - сказав Джойс

Нагадаємо, Джойс кинув виклик переможцю бою Усик - Джошуа.

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