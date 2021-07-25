Джойс нокаутував Такама та може зустрітися з переможцем бою Джошуа - Усик

Джойс здобув 13-ту перемогу у профі

Джерело - Чемпіон.

24 липня у Лондоні відбувся вечір професійного боксу, головною подією якого став 12-раундовий бій Джо Джойс - Карлос Такам.

Джойс переміг суперника. Спочатку Такам виглядав дуже непогано, однак у 6-му раунді Джо обрушив на суперника град потужних ударів. Рефері прийняв рішення зупинити бій та зафіксувати Такама поразку технічним нокаутом.

Це 13-та перемога Джойса, він захистив титули чемпіона за версіями WBC Silver і WBO International, а також Британської Співдружності у суперважкій вазі (понад 90,7 кг).

Нагадаємо, переможця бою Джошуа - Усик змусять битися з Джойсом.