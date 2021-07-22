Гвоздик: Ломаченку необхідний реванш з Лопесом

Український боксер Василь Ломаченко зробить все заради реваншу з чемпіоном світу у легкій вазі Теофімо Лопесом.

Про це розповів український боксер Олександр Гвоздик.

"Я не очікував від Ломаченка такого виступу з Накатані, хоча, звичайно, він набагато вище класом. Ми побачили Василя, який працює з першого ж раунду. Тепер він має право вимагати реваншу з Лопесом, як мінімум з якихось моральних критеріїв. І можна оцінити, як Тео відбоксував з Накатані, і як Ломаченко. Які ще питання можуть бути.

Я вважаю, що Ломаченку дуже потрібен цей реванш. Його це мотивує, для цього він тренується і працює. Мені здається, Василь піде на цей бій безкоштовно, на будь-які умови.

Але я не думаю, що Лопес хоче цього бою", - сказав Гвоздик.