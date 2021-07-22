 Гвоздик: Ломаченку необхідний реванш з Лопесом | Бокс | Champion.com.ua
Визначилась дата бою Усик - Джошуа
20.07.2021 18:12 4012
Аргентина сенсаційно програла Австралії. Результати матчів першого туру Олімпіади
Сьогодні 16:28 586
Директор Арени Львів назвала свою заробітну плату
Сьогодні 09:55 5376 1
Ван Гал узгодив контракт зі збірною Нідерландів
Сьогодні 09:29 740
Челсі хоче повернути Азара
Сьогодні 08:25 497
Визначились перші суперниці українських тенісисток на Олімпіаді-2020
Сьогодні 08:13 984
Динамо узгодило перехід Раміреса
Вчора 20:27 2273
Джошуа порівняв Усика та Ф'юрі
Вчора 18:28 2458 1
Олександрія підсилилась африканським захисником
Вчора 18:13 623
Стали відомі прапороносці збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2020
Вчора 17:56 917
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Один із винуватців стрільби під Одесою виявився спортсменом збірної України
Один із винуватців стрільби під Одесою виявився спортсменом збірної України Андрій Твердохліб
20.07.2021 19:50 3361 1
Відео дня. Українська футболістка забила фантастичний гол
Відео дня. Українська футболістка забила фантастичний гол Андрій Твердохліб
20.07.2021 18:28 4275
Ірландець спростував фейк щодо ліжок проти сексу в Олімпійському селищі
Ірландець спростував фейк щодо ліжок проти сексу в Олімпійському селищі Андрій Твердохліб
20.07.2021 18:23 646
Зозуля, Гвоздик та інші знаменитості відвідали бій Митрофанова
Зозуля, Гвоздик та інші знаменитості відвідали бій Митрофанова Андрій Твердохліб
20.07.2021 14:38 2159
Черговий фейл у Токіо: кімнати в Олімпійському селищі занизькі для баскетболістів
Черговий фейл у Токіо: кімнати в Олімпійському селищі занизькі для баскетболістів Андрій Твердохліб
20.07.2021 11:23 2016
Прямі трансляції
Навколо спорту

Гвоздик: Ломаченку необхідний реванш з Лопесом

Сьогодні 15:13 352 0
Олександр Гвоздик прокоментував реванш Лопес - Ломаченко
Гвоздик: Ломаченку необхідний реванш з Лопесом
Фото - gettyimages
#Лопес, #Ломаченко

Джерело - sport.ua.

Український боксер Василь Ломаченко зробить все заради реваншу з чемпіоном світу у легкій вазі Теофімо Лопесом.

Про це розповів український боксер Олександр Гвоздик.

"Я не очікував від Ломаченка такого виступу з Накатані, хоча, звичайно, він набагато вище класом. Ми побачили Василя, який працює з першого ж раунду. Тепер він має право вимагати реваншу з Лопесом, як мінімум з якихось моральних критеріїв. І можна оцінити, як Тео відбоксував з Накатані, і як Ломаченко. Які ще питання можуть бути.

Я вважаю, що Ломаченку дуже потрібен цей реванш. Його це мотивує, для цього він тренується і працює. Мені здається, Василь піде на цей бій безкоштовно, на будь-які умови.

Але я не думаю, що Лопес хоче цього бою", - сказав Гвоздик.

Раніше повідомлялося, що Лопес замість бою з Камбососом може провести реванш з Ломаченком.

Коментарі ()