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Лопес замість бою з Камбососом може провести реванш з Ломаченком

Сьогодні 09:44 639 0
Бій Лопес - Камбосос може зірватися
Лопес замість бою з Камбососом може провести реванш з Ломаченком
Фото - gettyimages
#Лопес

Джерело - boxingnews24.com.

Поєдинок між австралійським боксером Джорджем Камбососом-молодшим (19-0, 10 КО) і абсолютним чемпіоном у легкій вазі Теофімо Лопесом (16-0, 12 KO) під загрозою зриву.

Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер.

"Я не думаю, що цей бій відбудеться. Девід Макуотер, менеджер Теофімо, сказав, що вони скоріше звільнять титул IBF, ніж відправляться до Австралії і підуть на 14-денний карантин.

Безумовно, Лопес - чемпіон, і його команда вважає, що він повинен мати перевагу. Triller займає таку позицію: "Ми втратили 5 мільйонів доларів, намагаючись організувати бій. Тепер ми хочемо повернути гроші назад".

Бокс стає дуже популярним в Австралії, а Камбосос викликає великий інтерес, він з Сіднея. Зараз йде битва з IBF. Потрібно подивитися, що говорять правила IBF, але в даний момент я б сказав, що поєдинок Лопес - Камбосос не відбудеться.

Давайте не забувати, що Triller заплатила б Лопесу майже 4 ммлн доларів - найбільший його гонорар. Ці гроші підуть, якщо він не погодиться битися з Камбососом.

Мені сказали, що якщо цей поєдинок не відбудеться, то, як я і передбачав, Top Rank вже зараз обговорює бій Ломаченко - Лопес 2, який, можливо, влаштують до кінця року. Мені подобається цей реванш", - сказав Коппінджер.

Поєдинок Лопеса і Камбососа був запланований на 19 липня, проте бій перенесли на 14 серпня через коронавірус у Теофімо. Пізніше з'явилася інформація, що поєдинок перенесли на 11 вересня.

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