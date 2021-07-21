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Лопес висунув ультиматум організаторам бою з Камбососом

Сьогодні 16:45 439 0
Лопес висунув ультиматум організаторам бою з Камбососом
Лопес висунув ультиматум організаторам бою з Камбососом
Фото - gettyimages
#Лопес

Джерело - espreso.tv.

Американський чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес відмовляється битися з австралійцем Джорджем Камбососом у жовтні.

Про це повідомляє BoxingScene.

У розпорядженні видання опинився лист, в якому адвокат американського боксера Патрік Інгліш вимагає від організатора поєдинку компанії Triller та IBF (Міжнародної боксерської федерації) провести поєдинок раніше жовтня та перенести його з Австралії.  

"Ми отримали копію запиту від Triller про відтермінування бою. Нам пропонують провести поєдинок 14 жовтня. Але ми категорично проти, оскільки ця пропозиція порушує правила IBF - з дати торгів, які відбулися в лютому, мине пів року, це пряме порушення контракту", - написав адвокат. 

Він також наголосив, що Теофімо Лопес вимагає провести бій з обов'язковим претендентом на титул IBF Джорджем Камбососом, який мав відбутися у червні, але зірвався через коронавірус в американця, не пізніше вересня. 

"29 червня Лопес здав негативний тест на COVID-19, про що ми поінформували всі сторони. Triller оголосив про те, що бій перенесено на 14 серпня. Але незважаючи на це, контракту нам так і не надали. А тепер Triller просить в IBF перенести поєдинок на жовтень. Ми не бачимо жодних причин для того, щоб в IBF задовольнили цей запит. Просимо організацію зобов'язати Triller надати нам нарешті контракт з датою до кінця вересня та іншим місцем проведення бою", - відзначив адвокат Лопеса. 

Раніше повідомлялося, що Лопес замість бою з Камбососом може провести реванш з Ломаченком.

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