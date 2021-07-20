Джерело - Трибуна.
Тренувальний табір Олександра Усика напередодні бою з Ентоні Джошуа вже йде.
Про це заявив промоутер Олександр Красюк.
"Тренувальний табір уже йде. Чи буде в ньому Папаченко (Анатолій Ломаченко - прим.) - і гадки не маю. Знаю, що табір буде відбуватися там же, де і під час підготовки до поєдинку проти Мурата Гассієва. Повна ізоляція і фокус", - заявив промоутер.
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"У контракті прописаний пункт по реваншу в разі перемоги Олександра Усика. Тобто, в найбільш ймовірне випадку. Знаю, що Усик переможе, а ось в якому раунді - не знаю", - сказав Красюк.
Нагадаємо, батько Ф'юрі зробив прогноз на бій Усик - Джошуа.