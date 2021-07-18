Спенс: Пакьяо піде на пенсію після нашого бою

Американець поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку з Пакьяо.

Джерело - Bad Left Hook.

Володар титулів WBC і IBF в напівсередній вазі Еррол Спенс впевнений, що майбутній бій з ним стане останнім в кар'єрі Менні Пакьяо.

Про це заявив сам американський боксер.

"Я впевнений, що Пакьяо піде на пенсію після цього бою. Не знаю, чи зможу я нокаутувати Пакьяо. Подивимося. Доведеться налаштуватися і зробити це. Але однозначно, це буде останній бій в кар'єрі Менні", - зазначив Спенс.

Поєдинок Пакьяо - Спенс відбудеться 21 серпня на арені T-Mobile в Лас-Вегасі.

Нагадаємо, Менні останній бій провів в липні 2019 року, тоді він переміг Кіта Турмана. Спенс в грудні 2020 го одноголосним рішенням суддів переміг Денні Гарсію.

Раніше Пакьяо розповів, чому погодився на бій проти Спенс.