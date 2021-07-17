Пакьяо розповів, чому погодився на бій зі Спенсом

Філіппінець відсипав компліментів своєму наступному супернику

Джерело - Fox Sports.

Колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пакьяо погодився на бій з чемпіоном WBC і IBF в напівсередній вазі Еролом Спенсом, щоб влаштувати шоу для всіх фанатів боксу.

Про це заявив сам боксер.

"У мене було безліч варіантів ... І я зараз говорю не про якісь слабких суперників. Але мій вибір припав на Ерола. Я вирішив зустрітися з ним, оскільки мені хотілося дати фанатам відмінний поєдинок. Адже я справжній боєць. Еррол Спенс - топовий боксер. Він молодий і поступово йде до своєї мети. Він з тих боксерів, яких ні в якому разі не можна недооцінювати", - зазначив Пакьяо.

Поєдинок Пакьяо - Спенс відбудеться 21 серпня на арені T-Mobile в Лас-Вегасі.

Нагадаємо, Менні останній бій провів в липні 2019 року, тоді він переміг Кіта Турмана. Спенс в грудні 2020 го одноголосним рішенням суддів переміг Денні Гарсію.

Раніше, Пакьяо заявляв, що бій проти Спенса буде найважчим у його кар'єрі.