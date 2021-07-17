Батько Ф'юрі: Лопес знову переможе Ломаченко

Український боксер Василь Ломаченко не зможе взяти реванш у американця Теофімо Лопеса.

Про це заявив батько чемпіона світу WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі Джон.

"Лопес - це гострий боєць, дуже вмілий боєць. У Теофімо Лопеса зовсім інший клас. Один - хороший боєць, другий - чудовий боєць. Ось в чому різниця. А коли чудовий зустрічається з хорошим, то є тільки один переможець - чудовий. Лопес виграє знову. Буде повторення", - сказав Ф'юрі.