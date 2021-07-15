Руїс готовий вийти на ринг з Вайлдером замість Ф'юрі

Американець вважає ситуацію, що склалася відмінним шансом проявити себе

Джерело - RoundByRoundBoxing.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Енді Руїс-молодший (34-2, 22 КО) готовий замінити володаря титулу WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) у поєдинку проти колишнього чемпіона Деонтея Вайлдера (42-1 -1, 41 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Чорт забирай, звичайно ж я прийму бій з Вайлдером. Нехай хоч зараз набирають. Саме заради отаких от можливостей ми і оремо в залі. Заради таких шансів ми і підтримуємо форму. Якщо вони реально задивляються в мою сторону, то нехай зроблять перший крок. Я готовий", - заявив Руїс.

У британця діагностували COVID-19, через що він не зможе провести бій в заплановану дату.

У своєму останньому бою в травні цього року Руїс переміг Кріса Арреолу одноголосним рішенням суддів.

Раніше, Руїс оцінив шанси Усика в бою з Джошуа.