Руїс оцінив шанси Усика в бою з Джошуа

Джерело - Behind The Gloves.
У бою проти володаря титулів WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа українському боксеру Олександру Усику буде дуже складно.
Про це заявив колишній об'єднаний чемпіон світу в суперважкій вазі Енді Руїс.
"Це дійсно хороший бій. Мені здається, що Джошуа занадто великий і сильний для Усика.
Усику потрібно було провести більше поєдинків в суперважкій вазі, але нас чекає хороший бій", - сказав Руїс.
Поєдинок Усика і Джошуа запланований на 25 вересня і повинен відбутися у Великій Британії. Сторони поки не підписали контракт на бій.
Нагадаємо, промоутер назвав фатальну помилку Джошуа при підготовці до бою з Усиком.