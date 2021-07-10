Руїс оцінив шанси Усика в бою з Джошуа

Мексиканець сумнівається в успіху Усика

Джерело - Behind The Gloves.

У бою проти володаря титулів WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа українському боксеру Олександру Усику буде дуже складно.

Про це заявив колишній об'єднаний чемпіон світу в суперважкій вазі Енді Руїс.

"Це дійсно хороший бій. Мені здається, що Джошуа занадто великий і сильний для Усика. Усику потрібно було провести більше поєдинків в суперважкій вазі, але нас чекає хороший бій", - сказав Руїс.

Поєдинок Усика і Джошуа запланований на 25 вересня і повинен відбутися у Великій Британії. Сторони поки не підписали контракт на бій.

Нагадаємо, промоутер назвав фатальну помилку Джошуа при підготовці до бою з Усиком.