Головкін отримав пропозицію провести третій бій з Альваресом

Казахстанець готовий знову зустрітися в рингу з мексиканським боксером

Чемпіон світу в середній вазі за версіями IBF і IBO Геннадій Головкін найближчим часом може знову провести поєдинок проти володаря поясів у другій середній вазі за версіями WBA і WBC Саулом Альваресом.

Про це повідомляє журналіст видання The Athletic Ленс Пагмір.

DAZN зв'язалася з казахстанським боксером, і обговорила з ним можливість проведення третього бою проти Канело восени.

Головкін відповів, що готовий вийти в ринг і хоче знову зустрітися з мексиканцем.

Нагадаємо, перший поєдинок між Канело і Головкіним завершився внічию, а в другому переможцем став Альварес. Чутки про третьому поєдинку виникали постійно, але на даний момент він так і не відбувся.

Раніше повідомлялося, коли може відбутися бій Альварес - Плант.